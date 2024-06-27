Hakkari\'de Aranan 57 Kişiden 14\'ü Tutuklandı

3.Sayfa

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de değişik suçlardan aranması bulunan 57 kişiden 14'ü tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 - 26 Haziran 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan toplam 57 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş olup, 14 şahıs tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - HAKKARİ