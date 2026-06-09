Hakkari'de Asayiş Olaylarında Azalma - Son Dakika
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Hakkari'de Asayiş Olaylarında Azalma

Hakkari\'de Asayiş Olaylarında Azalma
09.06.2026 16:51
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Hakkari'de asayiş olayları %12 azaldı, 340 aranma kaydı bulunan kişi yakalandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari genelindeki asayiş olaylarında yüzde 12 azalma yaşanırken, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 340 kişi ise yakalandı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında gerçekleştirilen asayiş toplantısında, kent genelindeki güvenlik ve asayiş verileri değerlendirildi. Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Resul Çevi ile ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda, 1-31 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olayların geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığı brifingler incelendi.

Yapılan değerlendirmelerde, il genelindeki asayiş olaylarında yüzde 12 azalma yaşandığı belirtildi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 24, dolandırıcılık suçlarında ise yüzde 45 oranında düşüş kaydedildiği ifade edildi. Narkotik suçların ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonlarda yüzde 43, kaçakçılık suçlarına yönelik başarılı operasyonlarda ise yüzde 3 oranında artış yaşandığı bildirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 340 kişinin yakalandığı açıklandı.

Vali Taşyapan, kentte suç oranlarının azaltılması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanması amacıyla özveriyle görev yapan tüm kolluk personeline teşekkür ederek, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Hakkari, Asayiş, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de Asayiş Olaylarında Azalma - Son Dakika

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