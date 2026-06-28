Hakkari'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Hakkari'de akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Bulak Mahallesi Bulvar Caddesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.S. isimli genç bıçaklandı. Vücudunun farklı bölgelerinden, özellikle bacağı ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan B.S., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgaya karışan şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - HAKKARİ