Hakkari\'de demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

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Hakkari'de demir korkuluklara sıkışan köpek, itfaiye ve veteriner ekibinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Hakkari 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Doğanlı köyünde demir korkuluklara sıkışan köpek için ekipler kurtarma çalışması başlattı. Uzun uğraşların ardından can dost kurtarılarak olay yerinde ilk muayenesi yapıldı. Ateşli silahla da yaralı olduğu öğrenilen köpek, ilk müdahalesinin ardından veteriner kliniğine getirilerek ameliyat edilip, müşahede altına alındı. - HAKKARİ