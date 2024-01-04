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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın korkuttu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dibekli köyünde bulunan bir evde çıkan yangın, büyük korkuya neden oldu. Sobadan kaynaklanan yangına Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti ve yangın kısa sürede söndürüldü. Evde maddi zarar meydana gelirken, Çınar ailesi itfaiye ekiplerine ve köy sakinlerine teşekkür etti.

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın korkuttu
04.01.2024 - 16:57,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dibekli köyündeki bir evde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yangın, saat 13.00 sıralarında ilçenin Dibekli köyünde meydana geldi. Bayram Çınar'a ait evde sobadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Evde maddi zarar meydana gelirken, Çınar ailesi ise söndürme çalışmaların katılan köy sakinlerine ve itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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