Hakkari\'de Dilenciye Operasyon: Ceza ve İltica

Hakkari'de zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan dilenci, yasal işlemlerin ardından il dışına çıkarıldı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilik yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde dilencilik yapan bir şahsı yakaladı. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinde 450 TL bulundu. Kabahatler Kanunu'na aykırı davrandığı ve dilencilik yaptığı tespit edilen kişiye bin 406 TL idari para cezası uygulanarak il dışına gönderildi. - HAKKARİ