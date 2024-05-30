Hakkari\'de Dondurma Nakil Aracı Kaza Yaptı: 2 Yaralı

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Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle dondurma nakil aracının takla atması sonucu 2 kişi yaralanırken yola dökülen dondurmalar ise itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari- Van kara yolu üzerindeki 1. Tünel Gündoğdu Mağarası mevkiinde meydana geldi. C.D. yönetimindeki 74 DF 820 plakalı Isuzu marka dondurma nakil aracı, yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Araç sürücü C.D. ve yanındaki M.D. yaralanarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri de kara yoluna dökülen dondurma kapları ve döküntüleri toplayarak yolu köpüklü su ile yıkadı. - HAKKARİ