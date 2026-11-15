Hakkari'de düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hakkari'de düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı

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Hakkari'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı. 15 göçmen Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Hakkari'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Göçmen Kaçakçılığı (TCK 79) suçu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 15 kişi ile bu kişilerin sevkini gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yakalanan 15 düzensiz göçmen, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla Van Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaynak: İHA
Göçmen KaçakçılığıAfganistan3. SayfaHakkariAdliyeGüncelGöçmenVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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