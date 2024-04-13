3.Sayfa

"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Hakkari'de freni patlayan araç eve girdi

HAKKARİ - Hakkari'de freni boşalan araç, bir evin duvarını yıkarak içeri girdi.

Edinilen bilgeye göre kaza, Pehlivan Mahallesi Şenler Rampası yokuşunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç, yokuş aşağı inerken freninin boşalması sonucu bir eve girdi. Can kaybının olmadığı kazada, evin duvarında ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan her iki tarafında birinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.