Hakkari'de Kadın Ölü Bulundu, Eşi Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Kadın Ölü Bulundu, Eşi Gözaltında

09.06.2026 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de evinin bodrumunda ölü bulunan Hamide Çiftçi'nin eşi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Hakkari'de evinin bodrum katında ölü bulunan 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin ölümüyle ilgili kocası gözaltına alındı.

Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında meydana gelen olayda, bir süredir Hamide Çiftçi'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kadını aramaya başlayan yakınları, Hamide Çiftçi'yi oturduğu binanın bodrum katında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak aranan kadının eşi L. Çiftçi, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri devam eden şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de Kadın Ölü Bulundu, Eşi Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını aldatan kadının sözleri “Bu kadarına da pes“ dedirtti Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Jhon Duran Galatasaray’a Kritik maddeyi masaya koydular Jhon Duran Galatasaray'a! Kritik maddeyi masaya koydular
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

09:41
İşte yıllar sonra Fenerbahçe’ye geri dönen Aziz Yıldırım’ın yol haritası
İşte yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
09:06
Ortalığı yıkan fotoğraf Apar topar kaldırdı
Ortalığı yıkan fotoğraf! Apar topar kaldırdı
08:49
CHP’de grup toplantısı restleşmesi TBMM’de güvenlik önlemleri had safhada
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 09:51:57. #7.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Kadın Ölü Bulundu, Eşi Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.