Hakkari'de Kadın Ölü Bulundu, Eşi Gözaltında

Hakkari'de evinin bodrum katında ölü bulunan 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin ölümüyle ilgili kocası gözaltına alındı.

Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında meydana gelen olayda, bir süredir Hamide Çiftçi'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kadını aramaya başlayan yakınları, Hamide Çiftçi'yi oturduğu binanın bodrum katında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak aranan kadının eşi L. Çiftçi, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri devam eden şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HAKKARİ