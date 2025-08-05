Hakkari\'de Kamyonet Şarampole Yuvarlandı, 2 Yaralı

Hakkari'de kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Durankaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ