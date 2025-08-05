Hakkari'de kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Durankaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de Kamyonet Şarampole Yuvarlandı, 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?