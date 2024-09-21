Hakkari'de Kaya Düşmesi - Son Dakika
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Hakkari'de Kaya Düşmesi

Hakkari\'de Kaya Düşmesi

Yağışlar nedeniyle Hakkari-Çukurca yoluna kaya düştü, araçta hasar var, can kaybı yok.

21.09.2024 11:08
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Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle dağdan kopan kayalar Hakkari- Çukurca kara yoluna düştü.

Hakkari'de iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Van-Hakkari-Çukurca kara yoluna kaya parçaları düştü. Kayaların düşmesi sonucunda bir araçta maddi hasar oluşurken, can kaybının olmaması sevindirdi. Yola düşen kaya parçalarını temizleyen sürücüler, yağışlı havalarda zaman zaman ölümle burun buruna geldiklerini belirterek ilgili kurumların önlem alması gerektiğini ifade ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Kaya Düşmesi - Son Dakika

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