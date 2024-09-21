Hakkari\'de Kaya Düşmesi

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Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle dağdan kopan kayalar Hakkari- Çukurca kara yoluna düştü.

Hakkari'de iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Van-Hakkari-Çukurca kara yoluna kaya parçaları düştü. Kayaların düşmesi sonucunda bir araçta maddi hasar oluşurken, can kaybının olmaması sevindirdi. Yola düşen kaya parçalarını temizleyen sürücüler, yağışlı havalarda zaman zaman ölümle burun buruna geldiklerini belirterek ilgili kurumların önlem alması gerektiğini ifade ettiler. - HAKKARİ