Hakkari'de Kaybolan İbrahim'in Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Avaşin Deresi'nde kaybolan İbrahim'i arama çalışmalarına ara verildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi'nde 22 gün önce suya kapılarak kaybolan İbrahim Necir Kom'u arama çalışmaları, ailesinin talebi üzerine Kurban Bayramı'ndan sonraya ertelendi.

10 Mayıs Cumartesi günü akıntıya kapılan İbrahim Necir Kom'un bulunması için JÖAK, AFAD, JAK, dalgıç polisler, UMKE, Yüksekova Belediyesi itfaiyesi, İlçe Özel İdaresi ve Kızılay ekiplerince yürütülen çalışmalara ara verildi. Güçlü akıntı ve çamurlu dere yatağı nedeniyle ekiplerce yürütülen zorlu çalışmaya, ailenin kararı doğrultusunda ara verildi. İbrahim Necir Kom'un ailesi adına konuşan yakınlarında Cengiz Örtaş, "22 gündür Avaşin Deresi'nde İbrahim'i arıyoruz, ancak maalesef kendisine ulaşamadık. Tüm ekipler büyük bir özveriyle çalıştı. Hakkari Valiliğine, Yüksekova Kaymakamlığına, bölge milletvekillerine, belediye başkanlarına, STK'lara, JÖAK, AFAD, JAK, dalgıç polisler, UMKE, İlçe Özel İdaresi ve Kızılay ekiplerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Aile olarak aldığımız kararla çalışmalara ara veriyoruz. İnşallah bayramdan sonra aramalar devam edecek. Şimdiden herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.