Hakkari'de Köprüden Düşen Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hakkari'de Köprüden Düşen Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu

Hakkari\'de Köprüden Düşen Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu

Hakkari'de bahçe işleri için tarlasına giden H. İbrahim Keskin isimli vatandaşın, köprüden geçmek isterken düştüğü Katramas Deresi'nde cansız bedeni bulundu. AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Keskin'in cesedi, olay yerinin 4 kilometre ilerisinde bulundu.

26.04.2024 16:04  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de bahçe işleri için tarlasına giden H. İbrahim Keskin isimli vatandaşın, köprüden geçmek isterken düştüğü Katramas Deresi'nde cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 60 yaşındaki H. İbrahim Keskin, Pirodan mevkiinde bulunan bahçesine giderken Katramas Deresi üzerindeki köprüden geçeceği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelerek arama çalışması başlatan AFAD ekipleri, saatler sonra Keskin'in cansız bedenini düştüğü yerin 4 kilometre ilerisinde buldu.

Debisi yükselen su cesedi böyle sürükledi

İlkbahar mevsimiyle birlikte eriyen kar suları sonucu debisi yükselen dereye düşen Keskin için yürütülen arama seferberliğinde, cesedin su tarafından sürüklenmesi de görüntülendi. Arama çalışmalarına katılan vatandaşların bağrışmaları arasında sürüklenen ceset, olay yerinin 4 kilometre uzağında bulundu.

Keskin'in cansız bedeni ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından cenazenin defnedileceği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

İbrahim Keskin, Hakkari, Bahçe, AFAD, Acil Durum, Ölüm, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Köprüden Düşen Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:04:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Köprüden Düşen Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement