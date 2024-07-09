Hakkari'de Minibüs ile Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Hakkari'de Minibüs ile Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Hakkari\'de Minibüs ile Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eski çöplük mevkii yakınlarında yolcu minibüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

09.07.2024 17:05
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eski çöplük mevkii yakınlarında yolcu minibüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan eski çöplük mevkii yakınlarında meydana geldi. Hakkari'den Yüksekova'ya yolcu taşıyan Vahdettin Gündüz yönetimindeki 30 D 1002 plakalı yolcu minibüsü ile Yüksekova'dan Hakkari istikametine giden ismi öğrenilemeyen 33 AYM 22 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Minibüs ile Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de Minibüs ile Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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