Hakkari\'de Samanlık Yangını

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, köyü Dere Boyu Küme Evleri yakınlarında Halit İhtiyatoğlu'na ait samanlıkta yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, kış aylarında hayvanların beslenmesi için biriktirilen yaklaşık 200 bağ saman kül oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.