Hakkari'de seyir tepesinden atlayarak intihar eden genç kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Hakkari'de seyir tepesinden atlayarak intihar eden genç kızın cansız bedeni bulundu

Hakkari\'de seyir tepesinden atlayarak intihar eden genç kızın cansız bedeni bulundu

Hakkari'nin Sümbül Mahallesi'nde bulunan seyir tepesine çıkan 19 yaşındaki Kübra Gültekin, kendini aşağı bırakarak intihar etti. Olayın duyulması üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gece boyunca yapılan çalışmalar sonucunda genç kızın cansız bedeni gün ağarınca Zap Suyu'nda bulundu.

24.06.2024 09:20
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Hakkari'de 150 metre yükseklikte bulunan seyir tepesinden Zap Suyu'na atlayarak intihar eden genç kızın cansız bedeni bulundu.

Hakkari'nin Sümbül Mahallesi'nde bulunan 150 metrelik dik kayalık üzerindeki seyir tepesine dün akşam saatlerinde çıkan 19 yaşındaki Kübra Gültekin isimli genç, kendini aşağı bıraktı. Olayın duyulması üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede jandarma ekiplerince termal görüntüleme, gece görüşlü dron ve aydınlatma lambaları kullanılırken, helikopter de havadan destek verdi. Gece boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda genç kızın cansız bedeni gün ağarınca bulundu. Genç kızın Zap Suyu'nda bulunan cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de seyir tepesinden atlayarak intihar eden genç kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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