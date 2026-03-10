Hakkari\'de Uyuşturucu Operasyonu: 64 KG Skunk Ele Geçirildi

Hakkari'de emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 64 kilogram skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 82 parça halinde toplam 64 kilogram skunk maddesi ele geçirilmiş olayla bağlantılı 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yürütülmekte olan başka bir soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında Hakkari, Van ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş; operasyonlar sonucunda 8 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilmiş, 4 şahıs tutuklanırken, 4 şahıs hakkında ise yurt dışı yasağı ile adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan şahıslardan biri emniyet personelidir" denildi. - HAKKARİ