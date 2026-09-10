Hakkari Derecik'te takla atan otomobilde yaralanan sürücünün eşinin hayati tehlikesi var - Son Dakika
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Hakkari Derecik'te takla atan otomobilde yaralanan sürücünün eşinin hayati tehlikesi var

Hakkari Derecik\'te takla atan otomobilde yaralanan sürücünün eşinin hayati tehlikesi var
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde virajı alamayarak takla atan otomobilde sürücü ile eşi yaralandı. Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün eşinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde virajı alamayarak takla atan otomobilde sürücü ile eşi yaralandı.

Güney Mahallesi Öntepe mevkiinde meydana gelen kazada, Resul Cengiz yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki tepeye çarptıktan sonra takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Naime Cengiz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Naime Cengiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Trafik Kazaları, İnceleme, 3. Sayfa, Derecik, Hakkari, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari Derecik'te takla atan otomobilde yaralanan sürücünün eşinin hayati tehlikesi var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Derecik'te takla atan otomobilde yaralanan sürücünün eşinin hayati tehlikesi var - Son Dakika
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