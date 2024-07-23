Hakkari Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyarıyor

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Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde "Dolandırıcılık" konulu broşür dağıtılıp vatandaşları uyardı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç türlerinin gelişen teknoloji ile birlikte değişim gösterdiğini, dolandırıcılık suçunun da bu süreçte etkilenen suç türlerinden biri olduğunu ve her geçen gün yeni bir suç yöntemi kullanan dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Kentin değişik noktalarında bilgilendirme yaparak broşür dağıtan polis ekipleri, dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı. - HAKKARİ