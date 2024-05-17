Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Kan Bağışı Etkinliği Düzenledi

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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personelince; kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara umut olmak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinliğe jandarma personeli yoğun ilgi gösterdi. Kızılay Kan Merkezi görevlileri düzenli olarak kan bağışı yapan ve ülkemizin kan ihtiyacının karşılanması hususunda desteklerini esirgemeyen jandarma personeline teşekkür etti. - HAKKARİ