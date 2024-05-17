Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Kan Bağışı Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Kan Bağışı Etkinliği Düzenledi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Kan Bağışı Etkinliği Düzenledi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinliğe jandarma personeli yoğun ilgi gösterdi ve Kızılay Kan Merkezi görevlileri teşekkür etti.

17.05.2024 10:24
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personelince; kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara umut olmak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinliğe jandarma personeli yoğun ilgi gösterdi. Kızılay Kan Merkezi görevlileri düzenli olarak kan bağışı yapan ve ülkemizin kan ihtiyacının karşılanması hususunda desteklerini esirgemeyen jandarma personeline teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Kan Bağışı Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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