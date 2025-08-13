Hakkari Jandarması Araç Envanterini Güçlendirdi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla envanterini yeni araçlarla güçlendirdi.
Modern tasarımları, yüksek performansları ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle dikkat çeken araçlar; şehir içi ve kırsal alanlarda devriye, olaylara hızlı müdahale ve suçla mücadelede önemli görevler üstlenecek. Yeni araçlarla birlikte jandarma, vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve etkin hizmet sunmayı hedefliyor. İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, "Güvenli yarınlar için güçlü araçlar, kararlı adımlar" anlayışıyla çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. - HAKKARİ
