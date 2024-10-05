Hakkari Polisi, Dolandırıcılık ve Güvenlik Konularında Vatandaşları Bilgilendiriyor - Son Dakika
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Hakkari Polisi, Dolandırıcılık ve Güvenlik Konularında Vatandaşları Bilgilendiriyor

Hakkari Polisi, Dolandırıcılık ve Güvenlik Konularında Vatandaşları Bilgilendiriyor

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, internet ve telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirmek için stant açtı. Polis, halka güvenlik önlemlerini anlatırken ihtiyaç sahibi ailelere de destek oluyor.

05.10.2024 10:56  Güncelleme: 11:01
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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve telefon dolandırıcılığı başta olmak üzere hırsızlık ve KADES ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Polis-halk kaynaşmasına büyük önem veren Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asayiş yönünden huzurlu şehirlerin başında yer alan kentte halkla kaynaşmaya büyük önem veren Hakkari polisi, ihtiyaç sahibi aileleri de sevindirmeye devam ediyor. Toplum hayatının her alanında görev yapan polisler, kendilerine iletilen sorunları ise sadece dinlemekle kalmayıp üzerine titizlikle eğiliyorlar. Merkez Ulu Cami çevresi ve eski belediye binası önünde stant kuran polis, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığının yanı sıra hırsızlık ve KADES konusunda vatandaşları bilgilendirerek, broşür dağıttı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari Polisi, Dolandırıcılık ve Güvenlik Konularında Vatandaşları Bilgilendiriyor - Son Dakika

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