Hakkari Valisi, 80 aranan şahsın yakalandığını açıkladı - Son Dakika
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Hakkari Valisi, 80 aranan şahsın yakalandığını açıkladı

Hakkari Valisi, 80 aranan şahsın yakalandığını açıkladı

Hakkari Valisi Ali Çelik, Asayiş Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 12-18 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olaylar hakkında bilgi vermedi ancak narkotik suçlarla mücadeledeki başarılı operasyonların arttığını ve çeşitli suçlardan aranan 80 kişinin yakalandığını belirtti. Vali Çelik, kolluk görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

20.05.2024 13:46
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Hakkari Valisi Ali Çelik, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 80 şahsın yakalandığını belirtti.

Vali Ali Çelik; Asayiş Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum müdürleri ve birim amirleri ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda; 12-18 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin hazırlanan brifingler incelendi.

Vali Çelik, 12-18 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olayları açıklamayarak, "Hırsızlık olaylarının yüzde 67 oranında, kişilere karşı işlenen olayların yüzde 12 oranında, trafik kazalarının ise yüzde 5 oranında azalmasında, narkotik suçlarla mücadele kapsamındaki başarılı operasyonların yüzde 100 oranında artmasında, kaçakçılık ve organize suçlar kapsamındaki başarılı operasyonların yüzde 217 oranında artmasında, dönem içerisinde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 80 şahsın yakalanmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari Valisi, 80 aranan şahsın yakalandığını açıkladı - Son Dakika

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