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Hakkari- Van kara yolu yakınında çıkan anız yangınına itfaiye ekibi anında müdahale etti.

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Erziki mevkiindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen iki ayrı itfaiye aracı, yangını yerleşim yeri ve ağaçlık bölgeye sıçramadan söndürerek kontrol altına aldı. - HAKKARİ