Hakkari-Van kara yolunda Irak plakalı otomobil bariyerlere çarparak askıda kaldı. - Son Dakika
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Hakkari-Van kara yolunda Irak plakalı otomobil bariyerlere çarparak askıda kaldı.

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Hakkari-Van kara yolunda Irak plakalı otomobil bariyerlere çarparak askıda kaldı.
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Hakkari-Van kara yolunun Sere Solan mevkisinde Irak plakalı otomobil, yağışla kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve bariyerlerin üzerinde askıda kaldı. İhbar üzerine sevk edilen oto kurtarma ekipleri aracı bulunduğu yerden kaldırdı.

Hakkari'de kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen Irak plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Kaza, Hakkari- Van kara yolunun Sere Solan mevkisinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Van'dan Hakkari istikametine seyir halindeki Irak plakalı araç, yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil, bariyerlerin üzerinde askıda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen oto kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaHakkariGüncelIrakVanSon Dakika

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