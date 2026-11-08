Hakkari-Van yolunda yolda kalan yüklü tır jandarma gözetiminde kurtarıldı - Son Dakika
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Hakkari-Van yolunda yolda kalan yüklü tır jandarma gözetiminde kurtarıldı

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Hakkari-Van yolunda yolda kalan yüklü tır jandarma gözetiminde kurtarıldı
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Van'dan Hakkari'ye giden yüklü tır, yağış ve aşırı yük nedeniyle Tatlı köyü yakınında yolda kalınca bölgede trafik aksadı. Jandarmanın İl Özel İdaresiyle iletişime geçmesiyle bölgeye yönlendirilen iş makineleri, tırı halatla çekerek kurtardı ve trafik yeniden normale döndü.

Hakkari- Van kara yolunda yağış ve aşırı yük nedeniyle yolda kalan tır kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Van istikametinden Hakkari'ye doğru seyir halinde olan yüklü tır, etkili olan yağışlar ve aşırı yük nedeniyle Tatlı köyü yakınlarında yolda kaldı. Tırın yolu kapatması üzerine bölgede trafik akışı olumsuz etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Jandarmanın, Hakkari İl Özel İdaresiyle iletişime geçmesi üzerine iş makineleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, jandarma gözetiminde halat yardımıyla tırı bulunduğu yerden çekerek kurtardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA
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