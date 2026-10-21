Hakkari Yüksekova'da aynı depo yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari Yüksekova'da aynı depo yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi silahla yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Vali İbrahim Taşyapan, tartışmanın aynı depoyu kullanma isteğinden çıktığını, yaralılardan birinin hastanede tedavi altında olduğunu ve şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildiğini bildirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi'ndeki Amed Çarşısı önünde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla vurulan İ.Ü., M.Ö. ve P.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, tarafların aynı depoyu kullanmak istemesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ve olayın silahlı kavgaya dönüştüğünü ifade ederek, tarafların birbirlerinin ayaklarına ateş ettiğini kaydetti. Taşyapan, olayda yaralanan şahıslardan birinin hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi. Olayın ardından diğer şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildiğini aktaran Vali Taşyapan, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıYüksekova3. SayfaGüvenlikHakkariGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Türkiye-Libya anlaşması onaylandı, Yunan emekli koramiralden tepki: “Bu kaderi hak ediyoruz“ Türkiye-Libya anlaşması onaylandı, Yunan emekli koramiralden tepki: "Bu kaderi hak ediyoruz"
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
Bakan Yusuf Tekin, kızının 18 Kasım’daki nikahı için Kılıçdaroğlu’ndan söz aldı Bakan Yusuf Tekin, kızının 18 Kasım'daki nikahı için Kılıçdaroğlu'ndan söz aldı
İstanbul Kağıthane’de otomobilinde oturan 44 yaşındaki kişi kurşunlanarak öldü İstanbul Kağıthane'de otomobilinde oturan 44 yaşındaki kişi kurşunlanarak öldü
Bayrampaşa’da eşine ürün satmaya çalışan kasabı bıçakla öldürdü Bayrampaşa'da eşine ürün satmaya çalışan kasabı bıçakla öldürdü
22:08
’’Osimhen’le aramızda savaş olacak’’ demişti 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
21:55
Galatasaray’da gecenin kahramanı Batrakov
Galatasaray'da gecenin kahramanı Batrakov
21:34
Eski takımı Lille’e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
21:34
Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 3 puanı aldı
Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanı aldı
21:09
Sergen Yalçın A Milli Takım’dan çuvalla para alacak İşte konuşulan maaşı
Sergen Yalçın A Milli Takım'dan çuvalla para alacak! İşte konuşulan maaşı
20:51
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Miçotakis’e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
20:43
Site sakinlerini korkutan dev yaban domuzu, Amasya’da binanın içinde polisçe vuruldu
Site sakinlerini korkutan dev yaban domuzu, Amasya'da binanın içinde polisçe vuruldu
18:34
İstanbul Kağıthane’de otomobilinde oturan 44 yaşındaki kişi kurşunlanarak öldü
İstanbul Kağıthane'de otomobilinde oturan 44 yaşındaki kişi kurşunlanarak öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 22:19:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da aynı depo yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei