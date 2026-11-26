Hakkari Yüksekova'da hafif ticari araç kontrolden çıktı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Yüksekova-Esendere kara yolunun Akpınar köyü yakınlarında hafif ticari bir araç yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı ve ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yüksekova- Esendere kara yolunun Akpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 56 AU 754 plakalı hafif ticari araç yoldan çıktı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada araçta hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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