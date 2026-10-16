Hakkari Yüksekova\'da yangın, 5 bin bağ otu kullanılamaz hale getirdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünün Kayakonak mezrasında çıkan yangında 5 bin bağ ot kül oldu.

Alınan bilgiye göre, mezrada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ot yığınlarını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer ot yığınlarına sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucunda Vedat Durna'ya ait yaklaşık 5 bin bağ otun yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.