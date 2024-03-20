Hakkari-Yüksekova yolunda araca kaya düştü

Hakkari- Yüksekova kara yolunda hareket halindeki aracın üzerine kaya düştü. Olayda araç sürücü ve yanındaki yolcu yara almadan kurtuldu.
Yüksekova'dan Van yönüne giden Recep Timur yönetimindeki 08 AAG 365 plakalı hafif ticari aracın üzerine, Yeni Köprü yakınlarında dağda kopan kayalar düştü. Havaların yağışlı olması nedeniyle yumuşayan zeminden kopan kaya parçalarının isabet ettiği aracın motor bölümü hasar görürken, sürücü ve yanındaki ise yara almadan kurtuldu. - HAKKARİ
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Bursa-İzmir otoyolunda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda yapılan kesikler ve sökülen cıvatalar üzerine çalışma başlattı. 5 suç kaydı bulunan M.A. ve 6 suç kaydı bulunan C.G. yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta suç aletleri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan tır şoförü, kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu. Tır şoförünün ekiplere mukavemet göstermesi sebebiyle yaşanan arbedede bir polisin parmağı kırıldı. Polis ile tır şoförü arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Yılmaz, terör örgütünü lanetleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Şehit Elçi'nin naaşı İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, husumetlisini otomobilde tabanca ile ateş ederek öldüren şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda, Emre Taşdemir park ettiği otomobilindeyken yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Taşdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.A.'yı Canik ilçesinde yakaladı. Yakalanan kişi adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kamyonet kazasında bir infaz koruma memuru hayatını kaybetti. Kazayı duyan memurun eşi ve mesai arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beyoğlu'nda 10 Şubat 2024'te karşıdan karşıya geçmekte olan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya kullandığı araçla çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sanık, mahkemede savunmasını yaparak olayda kusurunun olmadığını iddia etti. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir tarım ürünleri işletmesine ait 20 adet akasya ağacının kesilerek çalındığı iddia edilen olayda, polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yeşil reçeteye tabi 5 bin 389 hap, 400 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, Özel'in darbe şakşakçılığını bırakması ve görevini yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, CHP'deki para sayma soruşturmasına da değinen Erdoğan, bu konuda şeffaf bir şekilde açıklama yapılması gerektiğini vurguladı.
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