Hakkında 25 yıl ceza olan kadın yakalandı

KAYSERİ'de, 2 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.T. (23) isimli kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Yağma' ve 'Hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.T. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: KAYSERİ,
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