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Haksız Trafik Cezası İtirazı

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Samsunlu Erkan Eren, gitmediği şehirden gelen trafik cezasını yargıya taşıdı, cezasını ödedi.

19.01.2025 19:55
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Gitmediği şehirden trafik cezası yediğini söyleyen vatandaş, konuyu yargıya taşıdı

SAMSUN - Samsun'da yaşayan Erkan Eren, Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosikletinin plakasına yazılan cezayı yargıya taşıdı. Eren, söz konusu tarihte motosikletinin şehir içinde olduğunu, Altınordu'ya gitmediğini ifade etti.

Samsun'da ikamet eden Erkan Eren'in 52 AEZ 875 plakalı motosikletine Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki polis uygulamasında kasksız olduğu ve polisin dur ihtarına uymayıp kaçtığı iddiasıyla 2 bin 196 TL idari para cezası yazıldı. Trafik cezası tutanağı kendisine ulaşan Erkan Eren şoke oldu. Trafik cezasının yazıldığı tarihte motosikletinin Samsun dışına hiç çıkmadığını belirten Eren, cezanın iptal edilmesi talebiyle Ordu 1. Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu. Ancak Erkan Eren'in bu itirazı sulh ceza hakimliğince reddedildi.

Erkan Eren, mahkemenin kararına da itiraz ederek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Ordu 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararının kanun yararına bozulması için başvuruda bulundu. Erkan Eren, "Cezanın yazıldığı gün motosikletim Samsun dışına hiç çıkmadı. Samsun'daki evimin önünde park halinde. Ordu Emmiyeti Kent Güvenlik Sistemi kameraları Plaka Tanıma Sistemi ve Ordu'nun Altınordu ilçesinde o tarihte olup olmadığımı cep telefonu baz istasyonu sinyalinden tespit edebilirdi. Gerek emniyet, gerek ise sulh ceza hakimliği bunları dikkate almadı. Cezayı ödedim ancak zoruma giden haksız olarak yazılan ceza. Bu konuda yetkililerden adalet istiyorum" dedi.

Haksız Trafik Cezası İtirazı
Kaynak: İHA

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