Hal Camii\'nde Sadaka Kutusuna Hırsızlık

21.03.2026 14:44
Eskişehir'deki Hal Camii'nde 3 genç, sadaka kutusunu kırarak 3 bin TL çaldı. Polis soruşturma başlattı.

Eskişehir'de bulunan Hal Camii'nde Ramazan ayında sadaka kutusunun kilidini kırıp yaklaşık 3 bin TL para çalan 3 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, 16 Mart 2026 tarihinde saat 19.40 Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan Hal Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; camide namazı kılınırken 3 genç, kapının önünde bulunan sadaka kutusunun kilidini kırdı. Şüpheliler, kutunun içindeki 3 bin TL parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat edildi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

