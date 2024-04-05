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Halfeti'de seçimler iptal edildi

ŞANLIURFA - PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimler iptal edildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Partinin kazandığı PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından AK Partinin itirazını değerlendiren İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde AK Partiye evet mührü basılan yakılmış oy pusulaları bulunmuştu.