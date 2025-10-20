Halfeti'de Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Halfeti'de Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Halfeti\'de Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
20.10.2025 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, 72 yaşındaki Yusuf Korkmaz yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Yusuf Korkmaz otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti ilçesinin Yukarı Göklü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 72 yaşındaki Yusuf Korkmaz yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada S.Ç. idaresindeki 20 P 3939 plakalı bir otomobil kendisine çarptı. Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Yusuf Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından, Korkmaz'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Halfeti Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü S.Ç., olayın ardından Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yusuf Korkmaz, Otomobil, Güvenlik, Mahkeme, Olaylar, Halfeti, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Halfeti'de Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 05:47:35. #7.13#
SON DAKİKA: Halfeti'de Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.