Halfeti Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 kişi tahliye - Son Dakika
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Halfeti Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 kişi tahliye

Halfeti Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 kişi tahliye
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Halfeti Belediyesi'nde 2019-2024 yılları arasındaki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan 29 şüpheliden 14'ü, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdi. Mahkeme, 14 şüpheliyi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde belediyenin önceki dönem yönetimine yönelik "yolsuzluk" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiaları kapsamında tutuklanan 29 şüpheliden 14'ü, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2019-2024 yıllarında Halfeti Belediyesinde gerçekleştirilen ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın yanı sıra belediye encümen üyeleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personelin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli, nisan ayında gözaltına alındı. Şüphelilerden Albayrak'ın da aralarında bulunduğu 29 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında görülen ara duruşmada, tutuklu 14 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade verdi.

Mahkeme, 14 şüpheliyi yurt dışına çıkışını yasaklayarak, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halfeti Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 kişi tahliye - Son Dakika

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