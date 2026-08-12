Halfeti Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 kişi tahliye

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde belediyenin önceki dönem yönetimine yönelik "yolsuzluk" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiaları kapsamında tutuklanan 29 şüpheliden 14'ü, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2019-2024 yıllarında Halfeti Belediyesinde gerçekleştirilen ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın yanı sıra belediye encümen üyeleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personelin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli, nisan ayında gözaltına alındı. Şüphelilerden Albayrak'ın da aralarında bulunduğu 29 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında görülen ara duruşmada, tutuklu 14 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade verdi.

Mahkeme, 14 şüpheliyi yurt dışına çıkışını yasaklayarak, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.