Halı silkelerken terastan düştü
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde halı silkelerken terastan düşen kız ağır yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın terasında meydana geldi. Hayrunnisa S.terasta halı silkelerken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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