Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika
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Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve sürücüler yaklaşık 1.5 saat beklemek zorunda kaldı.

04.07.2024 19:43
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Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

Yenibosna'dan Haliç Köprüsü'nde doğru gitmek isteyen sürücüler yaklaşık 1.5 saat trafikte bekledi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün, Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başlatmıştı. Çalışmalar nedeniyle orta köprünün iki şeridi Ankara istikametinde trafiğe kapatılırken, kilometrelerce oluşan trafik havadan görüntülendi.

Haliç Köprüsü'nde eski asfaltı yenilemek için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri E-5 Karayolu Haliç Köprüsü orta şeridini trafiğe kapatarak çalışma başlatmıştı. Dün saat 23.00'te başlayan çalışmalar nedeniyle metrobüs yolu ve orta köprü Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışının yan yoldan sağlanacağı öğrenilmişti.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Çalışmaların 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanırken, çalışmanın etkisiyle trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Yenibosna'dan Haliç Köprüsüne doğru gitmek isteyen sürücüler ise yaklaşık 1.5 saat trafikte bekledi. Metrobüs seferlerinin yan yoldan sürdürüldüğü görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika
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