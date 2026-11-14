Haliç Köprüsü'nde makas atan otomobil taksiye çarptı, 5 araçlık kazada 2 yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Haliç Köprüsü'nde makas atan otomobil taksiye çarptı, 5 araçlık kazada 2 yaralı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haliç Köprüsü\'nde makas atan otomobil taksiye çarptı, 5 araçlık kazada 2 yaralı var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkiinde saat 00.00 sıralarında makas atan otomobilin ticari taksiye çarpmasıyla 5 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Otomobildeki 2 kişi yaralanırken, Atatürk Havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkiinde makas atan otomobilin ticari taksiye çarpması sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, E-5 karayolu Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkiinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halinde olan 34 NP 2647 plakalı otomobil, makas attığı sırada ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, makas atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü'nün Atatürk Havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA
Atatürk Havalimanı3. SayfaİstanbulUlaşımGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Süper Lig’e bir dünya yıldızı daha Transferde büyük sürpriz Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha! Transferde büyük sürpriz
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta’dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
00:12
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
22:24
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 02:18:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Haliç Köprüsü'nde makas atan otomobil taksiye çarptı, 5 araçlık kazada 2 yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android