Haliç'te Selfie Çekerken Düşen Genç Kızın Üstünden Tekne Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Haliç'te Selfie Çekerken Düşen Genç Kızın Üstünden Tekne Geçti

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde cep telefonuyla özçekim yaparken düşen genç kız, denizdeyken bir teknenin üstünden geçti. Olay anları kameralara yansırken, kızın hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Başka bir tekne tarafından çıkarılan genç kıza kalp masajı yapıldı. Polis, olayın intihar girişimi mi yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.

22.07.2024 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliç'te dehşet anları kamerada: Selfie çekerken düştü, tekne üstünden geçti

Metro köprüsünde özçekim yaparken düşen genç kızın üstünden tekne geçti

Başka bir tekne tarafından çıkarılan genç kıza kalp masajı yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde genç bir kız, cep telefonuyla özçekim yaptığı esnada metrelerce yükseklikten denize düştü. Genç kız denizdeyken seyir halinde olan bir tekne üstünden geçti. Dehşet anları kameralara yansırken, çıkarılan genç kıza kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç Metro Köprüsü'nde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak istedi. O esnada genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Selfie çekerken düştü, tekne üstünden geçti

Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, teknenin üstüne doğru seyrettiğini görünce çığlık atmaya başladı. Ancak tekne kızın üstünden geçerek yoluna devam etti. Ardından denizdeki baygın kızın yanına gelen başka bir teknedekiler, kızı çıkartarak kalp masajı yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İntihar girişimi mi kaza mı olduğu araştırılıyor

Genç kız ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayın intihar girişimi mi yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, Haliç, Acil Durum, İstanbul, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Haliç'te Selfie Çekerken Düşen Genç Kızın Üstünden Tekne Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede “ötanazi“ kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova’da mı görüşecek Diplomatik kaynaklardan açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var
20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 23:58:15. #1.12#
SON DAKİKA: Haliç'te Selfie Çekerken Düşen Genç Kızın Üstünden Tekne Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement