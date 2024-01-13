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Halil Ergün'ün kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Halil Ergün'ün kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Halil Ergün, Şişli'de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek, yan şeritteki bir araca çarptı ve kaldırıma çıktı. Kazanın şokuyla aracından inen Ergün, çevresindekilere kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, yaşanan kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Halil Ergün\'ün kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
13.01.2024 - 12:10,  Güncelleme: 12:11
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Ünlü oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz aylarda Şişli'de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek, yan şeritteki bir araca çarpıp, kaldırıma çıktı. Ergün'ün yaşadığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, evinden çıkan ünlü oyuncu Halil Ergün, aracıyla ilerlemeye başladı. O esnada Ergün, ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yan şeritteki araca çarpan Ergün, daha sonra aracıyla kaldırıma çıktı.

Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kazanın şokuyla aracından inen Halil Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, yaşanan kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Halil Ergün'ün kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Ergün'ün kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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