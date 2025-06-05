Haliliye Belediyesi Bayram Öncesi Denetimleri Yoğunlaştırdı

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta ve emniyet ekipleri, kurbanlık hayvan satış alanlarında sahte para kullanımına karşı ortak bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Hayvan satışı yapılan noktalarda hem satıcılar hem de vatandaşlar, sahte para ile dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Ekipler, sahte paranın nasıl ayırt edilebileceğiyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtırken, vatandaşların şüpheli durumları en kısa sürede yetkililere bildirmeleri istendi. Zabıta ekipleri, semt pazarlarında da bayram öncesi denetimlerine devam etti. Pazarlarda fiyat etiketi, hijyen şartları ve tartı aletlerinin denetimi sürdürülürken, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir alışveriş yapmaları için gerekli önlemler alındı.

Haliliye Belediyesi yetkilileri, bayram süresince denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek belirtti. - ŞANLIURFA