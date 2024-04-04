Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Bayram Öncesi Denetim Yaptı

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Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi kuruyemiş ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik yaptığı denetimde vatandaşların mağdur olmaması için hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat kontrollerini sağladı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, "Huzurun ve Güvenin Kalbi Haliliye" sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla halkın sağlığı için denetimlerini sürdüren ekipler, Ramazan Ayıyla birlikte artırdığı denetimlerini bayram öncesi devam ettiriyor. Halkın sağlığını korumak ve adil ticaret ortamını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereği titizlikle gerçekleştiriliyor.

İlçe sınırlarında periyodik olarak denetimlerine devam eden ekipler, Ramazan Bayramı öncesi kuruyemiş ve şekerleme satan işletmeleri denetledi. Vatandaşların bayram öncesi yoğunlukla alışveriş yaptığı işletmeleri inceleyen zabıta ekipleri, başta hijyen ürünlerin saklanma şartları ile ilgili işletmelere uyarıda bulundu. Şekerleme ve kuruyemişlerin son kullanma tarihini de kontrol eden ekipler, vatandaşların sağlığını tehdit edecek ürünleri satışa sunan işyerleri hakkında cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlamak için denetimlerin süreceğini belirtti. - ŞANLIURFA