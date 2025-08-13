Halk Otobüsü Şoförü, Bayılan Kadını Hastaneye Götürdü

Kayseri'de özel halk otobüsü şoförü, bayılan kadını güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 11.45'te Mevlana İstasyon Caddesi-Yoğunburç hattında sefer yapan 101 kodlu özel halk otobüsünde bir kadın yolcu telefon görüşmesi sırasında aniden baygınlık geçirdi. Yolcuların uyarılarıyla durumu fark eden otobüs şoförü Turgut Toprak, hızla güzergahını değiştirip, aracını eski Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendirdi. Baygınlık geçiren yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini belirterek, şoför Turgut Toprak'ı ve tüm otobüs çalışanlarını kutladı. Başkan Büyükkılıç, bu olay ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışını ve sosyal sorumluluk bilincini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. - KAYSERİ