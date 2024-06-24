Hamamda düşerek başını çarpan 70 yaşındaki adam ambulansta hayata döndürüldü - Son Dakika
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Hamamda düşerek başını çarpan 70 yaşındaki adam ambulansta hayata döndürüldü

Hamamda düşerek başını çarpan 70 yaşındaki adam ambulansta hayata döndürüldü

Eskişehir'de bir hamamda fenalaşarak yere düşüp başını çarpan 70 yaşındaki adamın ambulansta kalbi durdu. Sağlık ekipleri tarafından hayata döndürülen adam, hastanede tedavi altına alındı. Ambulansın zaman kaybetmesine neden olan dubaların açılmaması çevrede tepkilere neden oldu.

24.06.2024 21:44
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Hamamda düşerek başını çarpan 70 yaşındaki adam ambulansta hayata döndürüldü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gittiği hamamda fenalaşarak yere düşüp başını çarpan 70 yaşındaki adamın ambulansta kalbi durdu. Sağlık ekiplerince hayata döndürülen adam, hastanede tedavi altına alındı.

Odunpazarı İlçesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan bir hamamda meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Mehmet A. fenalık geçirerek yere düştü ve başını çarptı. Hamamdaki yetkililer tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne oluşturulan ihbar üzerine hamama ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı halde hamamdan alınan Mehmet A.'nın ambulansta kalbi durdu. Ekiplerin müdahalesi sonucunda kalbi tekrar çalıştırılan 70 yaşındaki Mehmet A., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Dubaların açılmamasına tepki

Hamamyolu Caddesi'ne araç girişini engellemek için kullanılan dubaların açılamamasından dolayı ambulansın zaman kaybetmesi, çevredeki vatandaşların tepki göstermesine neden oldu.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Olay, Acil Durum, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamamda düşerek başını çarpan 70 yaşındaki adam ambulansta hayata döndürüldü - Son Dakika

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