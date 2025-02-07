Hamas 3 İsrailli Esiri Serbest Bırakıyor

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Hamas, yarın serbest bırakılacak İsrailli 3 esirin isimlerini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki 5. esir takası yarın gerçekleştirilecek. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları yarın serbest bırakılacak 3 esirin ismini açıkladı. Yapılan açıklamada esirlerin ismi "Eli Sharabi, Ohad Ben Ami ve Lesha Levi" olarak belirtildi.

Hamas kontrolündeki Mahkumlar Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail'in yarın takas anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde 18'i müebbet hapis cezasına çarptırılan, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılan ve 111'i 7 Ekim'den sonra tutuklanan olmak üzere toplam 183 Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı aktarıldı. - GAZZE