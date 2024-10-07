Hamas Tel Aviv'i Bombaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hamas Tel Aviv'i Bombaladı

Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yanıt olarak Tel Aviv'e M90 roketleriyle saldırı düzenledi.

07.10.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak başkent Tel Aviv'i M90 roket atışı ile bombaladıklarını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının üzerinden 1 yıl geçti. İsrail dünya liderlerinin sessizliği gölgesinde binlerce sivili öldürürken, Gazze Şeridi'ni koca bir hayalet bölgeye çevirdi. Saldırıların durması adına İsrail ile ateşkes görüşmeleri için masaya oturan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'in orta kesimine M-90 roketleriyle saldırı düzenlendiğini bildirdi. Grup tarafından yapılan açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına ve halkımızın kasıtlı olarak yerlerinden edilmesine tepki olarak, devam eden yıpratma savaşı çerçevesinde Tel Aviv şehrini M90 roket atışı ile bombaladık" denildi.

"Bazı roketler bölgeye isabet etti"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden ülkenin orta kesimlerine roket fırlatıldığı doğrulanırken, bazı roketlerin bölgeye isabet ettiği aktarıldı. Açıklamada vatandaşlara "İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerine uymaya devam etmeleri" tavsiye edildi.

Tel Aviv'in bazı bölgelerinin yanı sıra Holon, Rishon Lezion, Bat Yam kentlerinde uyarı sirenleri çaldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Tel Aviv, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamas Tel Aviv'i Bombaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 13:20:48. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas Tel Aviv'i Bombaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.