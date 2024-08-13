Hamas, Tel Aviv'i roketle hedef aldı

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Tel Aviv ve çevresini iki adet M90 roketle hedef aldığını duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i roketle hedef aldığını duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, başkent Tel Aviv ve çevresini iki adet M90 roketle hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada, Tel Aviv'e 2 uzun menzilli roketin Gazze'den atıldığı belirtilirken bölgeden patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, roketli saldırının "İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlara ve zorla yerinden etmelere misilleme olduğu" ifade edildi.

Roketlerin nüfusun yoğun olduğu bölgelere yönelmediği için olay sırasında sirenlerin çalmadığı kaydedildi.

Roketlerden biri sahile düştü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, roketlerin Gazze'den atıldığı kaydedilirken roketlerden birini İsrail sahil sahiline düştüğü diğerinin ise İsrail'e ulaşmadığı, Gazze'de düştüğü aktarıldı.

Mayıs'tan bu yana ilk saldırı

Hamas'ın bu saldırısının İsrail'e Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu kaydedildi. - GAZZE