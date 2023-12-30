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Hamile eşini bıçaklayarak öldürdü, otomobilini uçuruma sürerek intihara kalkıştı - Son Dakika
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Hamile eşini bıçaklayarak öldürdü, otomobilini uçuruma sürerek intihara kalkıştı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşadıkları evde hamile eşini bıçaklayarak öldüren adam, otomobilini uçurumdan aşağı sürerek intihar etmek istedi. Olayda, şüpheli şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

30.12.2023 - 00:57,
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Hamile eşini bıçaklayarak öldürdü, otomobilini uçuruma sürerek intihara kalkıştı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşadıkları evde hamile eşini bıçaklayarak öldüren adam, otomobilini uçurumdan aşağı sürerek intihar etmek istedi. Olayda, şüpheli şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay; Kadirli ilçesine bağlı Cengiz Topel mahallesi 981. sokakta meydana geldi. Salim K. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple evde eşi Hediye K.'yı bıçakladı.

Eşine bıçaklı saldırıda bulunan şahıs, olay yerinden ayrılarak aracıyla Şehit Orhan Gök mahallesi Mezretli köyü mevkiine gitti. Şahıs, buradaysa aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı.

Uçurumdan uçan şahıs, 112 acil çağrı merkezini arayarak kaza yaptığını ve eşini bıçakladığını bildirdi. İhbar üzerine Salim K.'nın evine ve kaza yaptığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve gelen sağlık ekipleri kadını bıçaklanmış şekilde buldu. Yapılan incelemede kadının hamile olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Eşini bıçaklayarak öldüren ardından da aracını uçuruma sürüp intihara kalkışan Salim K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bıçaklanarak öldürülen kadının cansız bedeniyse Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Katil zanlısı kocanın ise hastanede tedavisi sürüyor. Çiftin resmi nikahlı ve 7 aylık evli olduğu öğrenildi.

Hamile eşini bıçaklayarak öldürdü, otomobilini uçuruma sürerek intihara kalkıştı
Kaynak: İHA
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Osmaniye, Kadirli, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamile eşini bıçaklayarak öldürdü, otomobilini uçuruma sürerek intihara kalkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamile eşini bıçaklayarak öldürdü, otomobilini uçuruma sürerek intihara kalkıştı - Son Dakika
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